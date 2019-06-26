مصر | "محكوم عليه بـ3 سنوات".. ضبط مجرم بحوزته 1.4 كيلو حشيش بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محكوم عليه بـ3 سنوات".. ضبط مجرم بحوزته 1.4 كيلو حشيش بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بقيادة الرائد أحمد الجمال من ضبط عنصر إجرامي (مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات ) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،400 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 1000 جنيه، هاتف محمول ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه وأقر بالحكم الصادر ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.