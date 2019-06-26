مصر | "رشوة داخل المحكمة".. تفاصيل القبض على قاض أثناء انعقاد الجلسة بـ"جنح أكتوبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رشوة داخل المحكمة".. تفاصيل القبض على قاض أثناء انعقاد الجلسة بـ"جنح أكتوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة، التحقيق مع قاض تم ضبطه متلبساً بتهمة تلقي رشوة من أحد أصحاب المستشفيات الاستثمارية بمحافظة الجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط الرقابة الإدارية بالجيزة، صباح أمس الثلاثاء، من القبض على قاضٍ بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، وذلك بعد إعداد كمين له داخل المحكمة أثناء تقاضيه رشوة من صاحب مستشفى استثماري، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.