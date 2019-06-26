مصر | سقوط مدير تسويق لسرقته والديه لإدمانه المواد المخدرة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مدير تسويق لسرقته والديه لإدمانه المواد المخدرة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط شخص اختلق واقعة سرقة لادمانه المواد المخدرة بالتجمع.

وتعود البداية عندنا تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من أحد الأشخاص ( مدير تسويق عقاري - سن 30 - مقيم بدائرة القسم ) باكتشافه قطع السلك الخاص بشباك دورة مياه غرفة النوم الخاصة بوالديه والمقيمان بإحدى الدول العربية وسرقة ( كمية من المشغولات الذهبية، طبنجة عيار 9مم، بندقية خرطوش عيار 12مم - والمرخصان باسم والده ) من داخل الدولاب الخاص بغرفة النوم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.



وبالانتقال والفحص تبين وجود قطع بسلك شباك دورة مياه غرفة النوم وسلامة جميع منافذ الشقة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغ وبمواجهته بالمعلومات والتحريات عدل عن أقواله واعترف باختلاقه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لإدمانه تعاطي المواد المخدرة وعدم قدرته على توفير مبالغ مالية لشرائها وسفر والديه وإقامتهما خارج البلاد خطط لسرقة محتويات غرفة نومهما المغلقة، وفي سبيل ذلك قام بقطع سلك شباك دورة المياه الملحقة بالغرفة وتمكن من الاستيلاء على المسروقات المشار إليها وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة بطريق السويس - نطاق محافظة السويس ( جاري تحديده وضبطه ) مقابل تحصله على كمية من مخدر الهيروين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.