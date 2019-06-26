مصر | "جبروت امرأة".. تستعين ببلطجية لإجبار قريبها للتوقيع على وصل أمانة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبروت امرأة".. تستعين ببلطجية لإجبار قريبها للتوقيع على وصل أمانة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقد لإيجار المحل ملكه في المطرية.

وتلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من أحد الأشخاص عامل مقيم بدائرة القسم، بأنه حال قيامه بالتوجه إلى منزل إحدى السيدات -مقيمة بدائرة القسم تربطه بها صلة قرابة- لوجود خلافات سابقة بينهما، وفور وصوله فوجئ بتواجد شخصين غير معلومان لديه، تعديا عليه بالضرب، وإكراهه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض، وعقد إيجار المحل ملكه، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وبطاقة الرقم القومي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها بالاشتراك مع شخصين مقيمان بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت الأولى بأنه نظراً لوجود خلافات مع المجني عليه خططت لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين على النحو المشار إليه، وأقرت بتسليمها إيصال الأمانة المزيل بتوقيع المجني عليه وعقد الإيجار وباقي المسروقات لأحد الأشخاص ( جار تحديده وضبطه ) وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيداها، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.