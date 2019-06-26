شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر عضوا بمجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس «أرسو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على عضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) للفترة من 2019-2022، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمنظمة والتي عقدت خلال الفترة من 19-21 يونيو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشارك في الاجتماعات المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتي شهدت عقد الاجتماع الـ 60 لمجلس إدارة منظمة الأرسو، والذي تم خلاله استعراض الموضوعات الإدارية المتعلقة بأنشطة المنظمة، وكذلك إجراء الانتخابات الخاصة باختيار الدول الأفريقية أعضاء مجلس إدارة المنظمة عن الفترة من 2019 وحتى 2022 من 13 دولة مرشحة ضمت مصر وبوتسوانا، بوركينا فاسو، الكونغو، غانا، نيجيريا، تنزانيا، توجو، تونس، رواندا، جنوب إفريقيا، السودان، كينيا.

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وقال «عفيفي» في بيان الهيئة اليوم، إن إعادة انتخاب مصر في مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس يأتي في إطار حرص مصر على المساهمة في تطوير منظومة التقييس الإفريقية خاصة في ظل ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي وجهودها لدعم خطط التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً إلى أن الفعاليات تضمنت عقد الاجتماع الـ 25 للجمعية العمومية للمنظمة والاحتفال باليوم الأفريقي للتقييس وعقد مجموعة من الجلسات بشأن تأثير العوائق الفنية على التجارة وكذلك قواعد الصحة والصحة النباتية على إنشاء منطقة تجارة قارية أفريقية حرة، كما تضمنت الفعاليات إعلان نتيجة الانتخابات والتي فازت مصر فيها بمقعد في مجلس الإدارة كما تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بعلاقة المنظمة بالمنظمات الدولية المعنية بالتقييس.

وأشار إلى أن الهيئة تمثل مصر في عضوية منظمة الأرسو منذ إنشائها العام 1977 حتى الآن، وشغلت الهيئة عضوية مجلس إدارة منظمة الأرسو منذ إنشائها وحتى عام 2016 كما تترأس الهيئة اللجنة الفنية للهندسة المدنية ومواد البناءARSO/TCH 3 كما أن الهيئة عضو في عدد من اللجان الفنية المتخصصة تشمل ARSO/TCH 2 والخاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية وARSO/TCH13 والخاصة بالأعشاب الطبية والطب التقليدي واللجنة الفنية ARSO/THC 5 والخاصة بمجال الكيمياء والهندسة الكيميائية بالإضافة إلى اللجنة الفنية ARSO/THC 7 والخاصة بالغزل والنسيج والجلود واللجنة الفنية ARSO/THC 08-4 والخاصة بتكنولوجيا السيارات والهندسة.

وأضاف أن الهيئة عضو في عدد من لجان سياسات منظمة الأرسو، تشمل لجنة الارسو لنظم تقييم المطابقة ARSO CACO واللجنة الخاصة بالمستهلك ARSO COCO، بالإضافة إلى اللجنة الخاصة بشبكة التوثيق ونظم المعلومات لأنشطة المواصفات والتشريعات الفنية في الدول الأفريقية ARSO DISNET.

وأوضح أن الهيئة تشارك في مجموعات العمل المتعلقة بتوحيد المواصفات الأفريقية في المجالات المختلفة بمجموعة من الخبراء من الهيئة وأعضاء اللجان الفنية من أصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن هذه العضوية أسهمت في استخدام المواصفات القياسية المصرية مرجعاً لإعداد المواصفات الأفريقية الموحدة الصادرة عن هذه المنظمة بما ييسر نفاذ المنتجات المصرية لأسواق القارة الأفريقية حيث إن المواصفات القياسية الأفريقية الموحدة ستكون هي المعايير الفنية التي ستحكم عمليات التبادل التجارى في إطار الثلاث تجمعات للتجارة الأفريقية الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا)، وذلك على خلفية إزالة العوائق الفنية على التجارة بدول القارة الأفريقية تمهيداً لتفعيل منطقة تجارة أفريقية قارية حرة.