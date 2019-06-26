شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وألمانيا تعدان اتفاقا للتعاون بين هيئتي سكك الحديد بالبلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق الجانبان المصري والألماني، ممثلاً في سكك حديد مصر والسكك الحديدية الألمانية، على إعداد اتفاق إطاري يحدد مجالات التعاون المقترحة، والإحتياجات المصرية في مختلف قطاعات الدعم الفني وسبل التمويل، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ التعاون المقترح في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى اليوم الأربعاء، في إطار زيارته الحالية لألمانيا، مع رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية، ريتشارد لوتس، خلال إفطار عمل، حضره كلاً من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر في برلين.

وأشار رئيس الوزراء- خلال اللقاء- إلى التحديات التي تواجه منظومة السكك الحديدية في مصر، والتى تعد من أقدم أنظمة السكك الحديدية في العالم.

كما أضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً ويتابعه على مدار الساعة، من أجل إحداث نقلة نوعية في هذا المرفق الحيوي الذي يحتاج لعملية تطوير شاملة ورفع كفاءة.

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وأكد رئيس الوزراء، أن النسبة الغالبة من الحوادث التي وقعت هي نتيجة أخطاء العنصر البشرى، ومن ثم تولى وزارة النقل حالياً اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين في السكك الحديدية، بالتوازي مع جهود ومشروعات تطوير المزلقانات، وكهربة الإشارات.

من جانبه، استعرض وزير النقل، خطط الوزارة لتطوير السكك الحديدية بالتعاون مع شركات عالمية مثل سيمنز.

وأشار الوزير، إلى امتلاك مصر أسطول جرارات قديمة من شركة هينشل، والتى وإن كانت تتميز بالكفاءة العالية، إلا أنها تعمل منذ عام 1976، وتحتاج إلى تطوير شامل، مضيفاً أن وزارة النقل تحتاج جرارات جديدة تعمل بالديزل لتكون متوافقة مع الخطوط الحالية، وسوف ندرس الإستعانة بالجرارات الكهربائية في الخطوط الجديدة الجارى إنشاؤها.

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير معهد تدريب العاملين في السكة الحديد في إطار اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى، معرباً عن تطلع الوزارة للتعاون مع الجانب الألمانى في هذا الشأن، لا سيما وأن لدينا مهندسين شباباً على أعلى مستوى من التعليم، لكن ينقصهم فقط اكتساب الخبرة والتدريب على أحدث النظم العالمية.

وأبدى رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية، اتفاقه في الرأي مع ما ذكره رئيس الوزراء ووزير النقل حول أهمية تطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى، معرباً عن استعدادهم التام لتدريب الكوادر المصرية من خلال إيفاد مدربين ألمان إلى معاهد ومراكز التدريب المصرية، لنقل الخبرة الألمانية ورفع مستوى الكوادر المصرية، وإيفاد بعض الكوادر المصرية إلى ألمانيا للتعرف على الطبيعة على التجربة الألمانية واكتساب خبرات عملية، مع دراسة إنشاء مركز تميز بالتعاون مع الجانب الألمانى.