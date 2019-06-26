شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل «قصر السينما» بجاردن سيتي غدًا بعد توقف 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعيد وزارة الثقافة تشغيل قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بعد تطويره وإعادة تأهيله وذلك اعتبارًا من مساء غد الخميس، بعد توقف استمر ثلاث سنوات.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن إعادة تشغيل قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض يعد إضافة جديدة لبنية الثقافة المصرية وخطوة جديدة على طريق إثراء مجال السينما، حيث أنه الوحيد المتخصص نوعياً ويساهم في صناعة وعرض الأفلام ، مضيفة أنه تم إعداد خطة عمل وبرنامج تشغيل يتضمن دورات تدريبية متخصصة، معرض شهري للتصوير الفوتوغرافي يضم لقطات من أعمال أهم وأشهر المخرجين، عدة نوادى للسينما العالمية والإفريقية واللاتينية والأوربية والنادرة ونادى آخر لأفلام التجربة الأولى سواء الروائية أو التسجيلية، بهدف إتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن أنفسهم، أمسية أسبوعية بعنوان «نجم وندوة»، عروض لأفلام مقتبسة من أعمال روائية، إلى جانب إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية.

يذكر أن قصر ثقافة السينما تأسس عام 1989 وتوقف عن العمل عام 2016 لتطويره وتزويده بوسائل الحماية المدنية في فترة تولى الراحل الدكتور سيد خطاب رئاسة هيئة قصور الثقافة، وشملت عملية التطوير الانتهاء من وضع منظومة الحماية المدنية وتحديث أجهزة العرض به وتصل طاقته الاستيعابية إلى 244 مشاهد ويضم دور أرضي يحتوي على بلاتوه، غرفة التحكم بالتسجيل الصوتي، 4 مكاتب إدارية، إلى جانب عدد من غرف الخدمات والحماية المدنية، أما الدور الأول فمقسم إلى 2 قاعة سينما، غرف التحكم، قاعة استقبال، ويضم الدور الثاني مكتبة عامة، قاعة سينما، ويحتوي سطح القصر على قاعة سينما صيفية.