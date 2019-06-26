شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تدرس مقترحًا للإشراف المصري المشترك على الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، إن المجلس يدرس مقترحًا مقدمًا من جامعة الإسكندرية، فيما يخص مشروع الإشراف المصري المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية، واشتراك الطالب المقيد بهذا النظام في البرامج والمقررات الدراسية، على أن يتم الإشراف على الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه، كما يتم استقبال طلاب الدراسات العليا المسجلين بجامعتهم العربية والأجنبية والراغبين في إجراء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا والبحوث، بكليات ومعاهد الجامعة بنظام الإشراف المشترك.

وأوضح «يوسف»، خلال اجتماع المجلس، الأربعاء، أن المقترح يقضي بإضافة مشرف أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس من كليات أو معاهد جامعة الإسكندرية إلى لجنة الإشراف، كما يقدم المشرفين على الطالب تقارير دورية، ويتم تبادل هذه التقارير بينهم لتوضح مدى تقدم الطالب في الدراسة، معتمدة من المجالس المختصة بالجامعتين المصرية الأجنبية، كما يتم تبادل زيارات الأساتذة المشرفين من جامعة الإسكندرية والجامعة الأجنبية مرة واحدة على الأقل طوال فترة الإشراف المشترك.

يأتي ذلك بناءً على التقرير الدوري لأعضاء لجنة الإشراف على أن تناقش الرسالة في الجامعة المسجل بها الطالب في الجامعات العربية والأجنبية، والتأكيد عند نشر البحوث في مجلة علمية ومؤتمر أن يتضمن البحث اسم المشرف الكلية أو المعهد بجامعة الإسكندرية، وتتحمل الجامعة الموفدة مكافآت عضو هيئة التدريس من جامعة الإسكندرية عن الإشراف والحكم، وتتحمل الجامعة الموفدة نفقات دعوة الأستاذ من جامعة الإسكندرية سواء لدواعي الإشراف أو الاشتراك في مجلة الحكم، متضمنًا مصاريف السفر ذهابًا وعودة، والإقامة الكاملة والانتقالات، بالإضافة إلى الحق في مكافأة التحكيم أو حقه في مكافأة تدريسية في حالة دعوته للسفر لدواعي الإشراف.