شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تبدأ زيارتها للبحيرة بمتابعة تطوير رحلة العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، زيارتها لمحافظة البحيرة من مركز وادى النطرون لمتابعة جهور المحافظة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، برئاسة أحمد السجينى، رئيس اللجنة، في إطار جولات اللجنة الميدانية في محافظات الجمهورية لمتابعة توصياتها التي تصدرها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع مع متابعة المشروعات التي يتم إنجازها في المحافظات.

وكان في استقبال اللجنة في مركز وادى النطرون، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير المساعد للمحافظ، واللواء مدحت الزغد، رئيس مدينة وادى النطرون، والنائبين عطية مسعود وأحمد سليمان، عضوا مجلس النواب عن البحيرة.

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وضمت اللجنة بالإضافة إلى النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أعضائها النواب: محمد الدامى وعبدالحكيم مسعود ومحمد السيد قاسم ومنى جاب الله وأمل زكريا وعطية موسى وعبدالعزيز الصفتى وعصام ادريس ويسرى الأسيوطى.

وشهدت اللجنة عرضًا تقديميًا عن إحياء مسار العائلة المقدسة وما قامت به المحافظة من تطوير وتنمية لمدينة وادى النطرون لتحقيق الجذب السياحى، وشرح «المحافظ» ما تم إنجازه من أعمال البنية الأساسية، وكذا التصورات المقترحة والمتفق عليها لاستكمال أعمال التطوير وخطة المحافظة في وضع تصوراتها موضع التنفيذ بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال الجذب السياحى لما له من مردود اقتصادي وتنموي إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وأوضح «المحافظ» أنه تم الانتهاء من كافة أعمال البنية الأساسية وزراعة النخيل بتكلفة 38 مليون جنية، عبارة عن 8 مليون مقدمة من وزارة السياحة و30 مليون تمويل ذاتى من المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لاستكمال باقى الأعمال لتطوير وتنمية رحلة المسار وتوفير سبل الراحة للزائرين، وكذا استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة ومداخل المدينة وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة.

واستمعت اللجنة إلى عرضاً تقديمياً عن ملامح التنمية الشاملة في مدينة رشيد وباقى المواقع التي من المقرر أن تزورها اللجنة في مراكز بو المطامير وكفر الدوار ورشيد وأبوحمص وكوم حمادة ودمنهور.