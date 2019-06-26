شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم جنوبي العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم إرهابي جنوب غرب العريش.

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وقالت الداخلية، في بيان، إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقه تمركزات قوات الشرطه جنوب غرب العريش بشمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و٦ مجندين، ومقتل ٤ من تلك العناصر انفجر في أحدهم حزاما ناسفا كان يحمله.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القوات تطارد العناصر الإرهابية المتسببة في الهجوم على منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش، وأنه تم العثور على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابه أمن الدولة العليا التحقيق.