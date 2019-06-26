شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ طلاب الثانوية العامة، منذ قليل، شعبة علمي امتحان الكيمياء بإجمالي عدد 391 ألفا و241 طالبا، وامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الأدبي بإجمالي عدد 251 ألفا و246 طالبا.

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