وزير الأوقاف يدين حادث العريش الإرهابي ويشيد بفدائية رجال الشرطة والجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أدان وزير الأوقاف بشدة حادث العريش الإرهابي الجبان الذي استهدف بعض العيون الساهرة على أمن الوطن وأمانه، والذين كانوا وما زالوا لهذه الجماعات الإرهابية وعناصرها التكفيرية بالمرصاد.
ووجه في بيان الأربعاء، التحية ليقظة رجال الشرطة والجيش، مشيدا برجولتهم وبطولتهم وفدائيتهم وتضحياتهم، سائلا الله العلى العظيم أن يتغمد شهداءهم جميعا بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلقي على قلوب أهلهم وذويهم السكينة والصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين منهم بالشفاء العاجل.
ودعا وزير الأوقاف، إلى ضرورة تبني استراتيجية المواجهة الشاملة للفكر المتطرف والجماعات المتطرفة وتعاون جميع الوطنيين الشرفاء مع كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية للقضاء على تلك الأفكار والجماعات الضالة ، واعتبار ذلك من واجبات الوقت .
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