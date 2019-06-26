تداول أجزاء من امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، أجزاءً من امتحاني الكيمياء والجغرافيا اللذين يؤديهما طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، بعد نحو ١٥ دقيقة من عمر الامتحان.

ونشرت الصفحات صور الأسئلة، وبدأت الإجابة عنها.

وقال مصدر مطلع بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم إن فريق الغش الإلكتروني يتابع الأسئلة المتداولة للتحقق من صحتها، وفي حال التأكد منها يجري تتبع مصدر نشر الأسئلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن تداول الأسئلة بعد بدء زمن الإجابة غش لا تسريب.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم الأربعاء، بـ1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

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ويمتحن طلاب الشعبة العلمية "العلوم والرياضيات"، الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي عدد: ٣٩١ ألف و٢٤١ طالبا وطالبة.

بينما يمتحن طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد: ٢٥١ ألف و٢٤٦ طالبا وطالبة.

وبدأ الامتحانان في تمام التاسعة صباحا، ويستمران حتى الثانية عشرة ظهرا.

وأعلن خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.