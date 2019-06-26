بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي أداء الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم الأربعاء، بـ 1817 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية.
ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "العلوم والرياضيات"، الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي عدد ٣٩١ ألف و٢٤١ طالبا وطالبة.
بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد: ٢٥١ ألف و٢٤٦ طالبا وطالبة.
وبدأ الامتحان في المادتين في تمام التاسعة صباحا، ويستمران حتى الثانية عشرة ظهرا.
وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).
ونفى عبد الحكم، صحة كل النماذج الامتحانية التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الثلاثاء، بزعم تسريب الامتحانات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.
وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.
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