"مُتاح الآن".. 7 خطوات لإجراء الفصل الاجتماعي على بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن خدمة الفصل الاجتماعي متاحة بجميع مكاتب التموين، لافتًا إلى أن هناك عدة اشتراطات تُحدد عملية الفصل.

وأضاف كمال - في تصريح لمصراوي- أن خطوات الفصل الاجتماعي هي:

1 - يجب على المواطن الراغب في فصل نفسه عن بطاقة ذويه أن يتوجه إلى المكتب التمويني التابع لمحل سكنه، والتقدم بطلب للفصل الاجتماعي.

2- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وصورة من بطاقة التموين المقيد عليها، وقسيمة زواج.

3 - تسليم المستندات المطلوبة عقب تقديم طلب الفصل الاجتماعي، وإرسال رسالة فارغة بقيمة جنيه واحد إلى الرقم (91237).

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4- إرسال الرسالة من رقم هاتف مسجل ببيانات صاحب الطلب.

5- إرسال الرد عبر رسالة نصية توضح تسجيل الطلب المقدم على النظام الإلكتروني من عدمه.

6- يستقبل مقدم الطلب، رسالة بعد أسبوع على نفس الرقم تؤكد قبول الطلب أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض، أما في حال القبول سيتم استقبال رسالة أخرى بعد 15 يومًا تطالب المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين للحصول على بطاقته.

7- يجب على المواطن إرسال رسالة جديدة على الرقم (91237) تحتوي على الرقم "1" باللغة الإنجليزية بقيمة جنيه واحد، لاستلام الرقم السري لتفعيل بطاقتك.

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