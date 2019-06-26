"إقامة فندقية 5 نجوم".. تفاصيل وقواعد القبول بمعهد السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تستعد هيئة السكة الحديد، لقبول أولى دفعات المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان.

وكان وزير النقل ألغى مدرسة الثانوية بوردان وحولها إلى معهد فني تكنولوجي، لتخريج طلاب يتمتعون بكفاءات عالية، مؤهلين للعمل، ضمن خطة تطوير وتحسين السكة الحديد.

ويهدف المعهد إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديد بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.

وينشر "الخليج 365" أبرز معلومات عن معهد فني للسكة الحديد:

- بدء الدراسة العام الجديد 2019 - 2020.

- أول معهد فني تكنولوجي متخصص في السكك الحديدية بأفريقيا.

- مدة الدراسة عامان.

- خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي.

- التقديم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

- السكة الحديد تحدد الأعداد المقرر قبولها بالمعهد وفقا لاحتياجاتها السنوية.

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شروط القبول

- الحصول على شهادة الثانوية قسم علمي رياضة.

- الحصول على الدبلومات الفني صناعي قسم المحركات.

- قبول 100 طالب (50 ثانوية عامة / 50 دبلوم صنايع).

- المعهد يحتاج طلابا بأقسام الوحدات المتحركة "أقسام الميكانيكا" وقسم الإشارات.

- نظام الدراسة (80% عملي/ 20 نظري).

- إقامة شاملة "خدمة 5 نجوم" أشبه بالأكاديمية البحرية.

- خضوع الطالب لاختبارات "طبية – لياقة – نفسية – ذهنية".

- مصروفات الدراسة تصل لـ 10 آلاف جنيه.

- إعداد مناهج بمتسوى عال لتأهيل الخريج للعمل.

- هناك فرص للخريجين للعمل بالسكة الحديد.