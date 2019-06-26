مصر | عاجل.. بيان لوزارة الداخلية بشأن التصدي لهجوم إرهابي بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان لوزارة الداخلية بشأن التصدي لهجوم إرهابي بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مجموعة من العناصر الإرهابية، مساء أمس 25 يونيو، بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها: حيث تصدت لها القوات وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط وعدد "٦" مجندين ومصرع "٤" من تلك العناصر انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله وتم العثور بحوزتهم على (أحزمة ناسفة - أسلحة آلية - قنابل يدوية) ويتم مطاردة العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.