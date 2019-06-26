أخبار مصر | طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان "البلاغة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان "البلاغة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية "القسم العلمى"، اليوم الأربعاء، امتحان نهاية العام لمادة البلاغة، حيث يبدأ الامتحان الساعة الـ 9 صباحًا، وينتهي الساعة الـ 11 ظهرًا.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم السبت المقبل 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.