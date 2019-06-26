شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 26 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، اجتماعه الـ13 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة العراق، الكويت «نائبا» وعضوية كل من السعودية وتونس وقطر وجزر القمر والأردن والسودان، حيث يبحث عددا من الموضوعات، يأتي في مقدمتها استراتيجية «الأمن المائي» العربي، والتحضير لاجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه الذي سيعقد غدا الخميس.

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة، من بينها تصور نموذجي لإدارة متخصصة بالرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية من حيث الهيكل التنظيمي والمهام، الأساليب الحديثة في الرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية، ودور الرقابة والتفتيش في دعم الحوكمة، كما سيستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول العربية في مجال سير العمل في الإدارات المعنية بالرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية لديها.

يشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

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ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة «معتمد»، التابع لاتحاد الأطباء العرب، يوماً علمياً بعنوان «تعزيز صحة البالغين»، وذلك تحت إشراف الدكتورة نجوى عيد رئيس المجلس العلمي للدبلوم العربي في طب الأسرة والدكتور سعيد صلاح، والدكتورة مروة مصطفي أعضاء المجلس العلمي بالدبلوم، ويتضمن اليوم مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها (الفحص الجموعي للأمراض غير المعدية، الفحص الجموعي للأورام الخبيثة، تعديل السلوكيات غير الصحية ونمط الحياة، ودراسة تطبيقية لحالات مرضية).

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، منتخب الكونغو الديمقراطية، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

تبدأ في أوغندا التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة لمنتخبات السلة التي تستمر حتى الأول من يوليو المقبل بمشاركة منتخبي مصر للرجال والسيدات، وكانت قد أسفرت قرعة التصفيات عن وقوع منتخب مصر مع كينيا ورواندا وأوغندا على مستوى السيدات، بينما وقع منتخب الرجال في مواجهة تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا.

يهدي الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان القدير محمد صبحي، درع الأوبرا التذكاري، تكريما وتقديرا لمشواره الفني المضئ، وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافي الذي يعقد على المسرح الصغير بالأوبرا، حيث سيستعرض النجم محمد صبحي، أهم أعماله خلال مسيرته الفنية، كما تتم مناقشة بعض القضايا الفنية والثقافية المعاصرة.