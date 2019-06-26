التموين تعلن موعد نتيجة معاينة أفرع المرحلة الثالثة لـ"جمعيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنهم تلقوا 8 آلاف طلب ضمن المرحلة الثالثة من مشروع "جمعيتي"، فيما تستهدف الوزارة افتتاح 1500 منفذ في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف كمال- في تصريح لمصراوي- أنه تم معاينة الطلبات المُقدمة واعتماد الطلبات في 15 محافظة من إجمالي 23، على أن يتم إعلان نتيجة المعاينة المبدئية في يوليو المقبل، وبناءً عليه يتم استكمال الإجراءات ومنح مدة صلاحية لمن تم قبول طلباتهم لإتمام جاهزية الأفرع.

ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى أن هناك معاينة نهائية، حيث تتم معاينة الأفرع مرة أخرى عقب الانتهاء منها في فترة قد تمتد لشهر، وفي حالة استيفائها للشروط يتم منح التراخيص لصاحب الفرع وبدء العمل.

يشار إلى أن مشروع جمعيتي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، كما يعمل على تغطية بعض الأماكن التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية لصرف المقررات التموينية للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، وذلك من خلال إتاحة السلع عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.