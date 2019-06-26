حدث ليلًا| تفاصيل مشروعات "مرسيدس" و"سيمنز" بمصر.. وكوشنر يتحدث عن فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

بالصور.. انتصار السيسي تستقبل سيدة بوروندي الأولى

استقبلت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الثلاثاء، دينيس نكومي نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، في زيارة رسمية للقاهرة.

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متحدث "الوزراء": "مرسيدس" ستنشئ أول مركز تكنولوجي بالشرق الأوسط على أرض مصر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى ألمانيا، أسفرت عن عدد من المكتسبات.

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مندوب مصر بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع ضحايا الإرهاب كأولوية

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ضرورة تعامل الدول والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره مع حقوق ضحايا الإرهاب كأولوية قصوى.

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سيدة بوروندي الأولى تشيد بجهود "قومي المرأة" في مصر

أشادت سيدة بوروندي الأولى دينيس نكومي نكورونزيزا، والتي تزور مصر حاليا بناء على دعوة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ، بجهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية .

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مقتل وإصابة خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية بانفجار جنوبي كركوك

قتل ضابط وأصيب 4 آخرين من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة جنوبي كركوك 350 كم شمالي بغداد.

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المركز الروسي: روسيا ترفض اتهامات ضرب أهداف في إدلب عشوائيًا

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أليكسي باكين، الثلاثاء، أن روسيا ترفض رفضا قاطعاً الاتهامات حول ضربات عشوائية ضد أهداف في إدلب.

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واشنطن: نسعى إلى إنهاء النزاع وفتح باب الدبلوماسية مع إيران

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، الثلاثاء، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء النزاع وفتح باب الدبلوماسية مع إيران.

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روحاني لماكرون: لا حل للتوترات بدون رفع العقوبات الأمريكية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لن يتم حل النزاع المتصاعد مع الولايات المتحدة إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران.

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الجبير: سقوط زعيم داعش باليمن استمرار لنجاحات المملكة في محاربة الارهاب

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير سقوط زعيم فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" في يد القوات الخاصة السعودية بأنه "استمرار لنجاحات المملكة" في محاربة الارهاب.

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هآرتس: تدمير سمعة إمام أوغلو حيلة أردوغان للقضاء على المعارضة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المعارضة التركية حققت أكبر مكاسبها بفوز أكرم إمام أوغلو، في انتخابات بلدية إسطنبول، على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

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كوشنر: من الممكن تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة أكثر هدوءاً

قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، الثلاثاء خلال مؤتمر البحرين إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، لم يتخلْ عن الفلسطينيين في ظل التطورات الأخيرة .

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الخارجية.. الموريتانية تستدعي سفراء السنغال ومالي وجامبيا

استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، مساء الثلاثاء، سفراء كل من السنغال ومالي وجامبيا.

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