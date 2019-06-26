"سيدة" تطلب الخلع: "جوزي سرق التوك توك وهرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "سيدة. م"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، للمطالبة بخلع زوجها؛ مبررة طلبها "جوزي حرامي وسرق التوك توك اللي اشتريته عشان نصرف على البيت".

وتروي "سيدة" 30 سنة، بائعة ملابس أطفال: تعرفت على "حسن. ش" 36سنة، أثناء تواجده بمحل والدي فهو يعمل بمجال تسويق البضائع للمحلات، ونشأت بيننا قصة حب عدة أشهر انتهت بالزواج، الذي دام عام ونصف.

أضافت الزوجة: بعد الزواج لاحظت أن زوجي لا يريد الاستمرار في العمل مع والدي، وعندما تحدثت معه رد قائلاً "أبوكي بيرمي الشغل كله عليا وانا تعبت"، زوجي يعشق جمع الأموال لكن الغريب أنه يجلس في المنزل بدون عمل "عايزني أصرف على البيت".

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تابعت "سيدة": "بالفعل تحدثت مع أهلي عن وضعي لكنهم رفضوا مساندته كي يعتمد على ذاته، ونصحتني والدتي بالعمل كبائعة ملابس في المنازل وبالفعل اقترضت مبلغ من المال وقمت ببيع الملابس، كي أنفق على بيتي وأوفر تكلفة علاجي من العقم".

وتشكي الزوجة: "بعدما تمكنت من جمع مبلغ من المال "تحويشة عمري" طالبني زوجي بشراء توك توك للعمل عليه لتدبير مصاريف المنزل، وتوعد أمامي بتلبية كامل متطلباتنا، وعلى الفور قمت بشراء توك توك خاص بنا، لكني فوجئت بسرقة زوجي لـ التوك توك والهروب به، وعندما توصلت إلى زوجي أكد لي أنه سيقوم ببيع التوك توك، كي يعيد ثمنه إلي، ويفتح محلًا جديدًا ينفق من خلاله على المنزل".

تختتم الزوجة: "منذ هروب زوجي وأنا لا أعلم شيء عنه، بعدما قام بتغيير رقم هاتفه، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكة الأسرة لخلعه، وأقمت دعوى حملت رقم 3296 لسنة 2018، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها".