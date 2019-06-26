شكرا لقرائتكم خبر عن بدوي شحات قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين الدكتور بدوي شحات بدوي أحمد، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأقصر والمشرف على الكلية، للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر لمدة عام.

كانت الأقصر وفرت كافة الإمكانيات والمبانى اللازمة لافتتاح كلية الطب بجانب وجود 5 كليات في مدينة الأقصر، وهى كليات: الحاسبات، والفنون الجميلة، والألسن، والسياحة والفنادق، والتربية، بجانب وجود كلية التمريض، ومن المقرر افتتاح كلية الطب مع بدء العام الدراسي الجديد.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في 22 يونيو الجاري قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جامعة الأقصر.