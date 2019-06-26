شكرا لقرائتكم خبر عن «أضواء المستقبل» تحتفل بتخرج 55 سيدة في مشروع «الحياة فرصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحت شعار «ستات بتحب مصر»، نظمت مؤسسة «أضواء المستقبل» احتفالية تتضمنت تخرج 55 سيدة وفتاة من مشروع لتمكين المرأة اقتصاديا ضمن مشروع «الحياة فرصة 2». يستهدف المشروع خلق فرص عمل لأكثر من 1500 أسرة، وذلك لتشجيع الإنتاج وتحويل منطقة الخصوص إلى منطقه صناعية بمشروعات يدوية ومنزلية تقوم عليها السيدات والفتيات. قال سامح إدوارد، مدير عام المؤسسة، إنها تقوم بعمل حرفة متكاملة من التدريبات الحرفية في مجال إعادة التدوير وصناعة المفروشات وإنتاج النسيج بالنول، وإن المجموعة تلقت تدريبات على تصنيع الشنط المدرسية والمفروشات والسجاد، ويتم تدعيمها ببرامج في ريادة الأعمال وتقديم قروض وخدمات تسويقيه متكاملة والعديد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية.

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