نظر الاستئناف على حكم عدم الاختصاص في فرض الحراسة على "الأطباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.

أقام الدعوى كل من الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمهتم بالدفاع عن حقوق المرضي، والمحامي بالنقض صلاح بخيت المهتم بشؤون وقضايا الصحة والدواء.

يذكر أن حكم أول درجة قضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى استنادًا إلى عدم توافر ركن الاستعجال.

وطالبت الدعوى في ختامها؛ الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين على نقابة الأطباء.