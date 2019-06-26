قريبًا.. الإعلان عن اتحاد للمرشدين السياحيين الأفارقة برئاسة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف محمد غريب، رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين، عن تدشين اتحاد للمرشدين السياحيين الأفارقة بالقاهرة برئاسة مصر، لتنشيط السياحة "المصرية ـ الأفريقية" وتعزيز الروابط التاريخية الأفريقية، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية لاستثمار السوق الأفريقي والتوجه لقلب القارة السمراء.

وأوضح غريب في تصريحات لمصراوي، أن هناك تواصل مع جميع الجهات المعنية بشأن الاتحاد، وتم اتخاذ الخطوات الخاصة بـ"الهيكلة واللائحة" كافة، حيث يضم الاتحاد دول: المغرب وتونس، وليبيا وجنوب أفريقيا وتشاد والجزائر وجيبوتي وجزر القمر ودول حوض النيل برئاسة مصر "إريتريا ـ أوغنداـ إثيوبياـ السودان ـ الكونغو ـ جنوب السودان ـ بوروندي ـ تنزانياـ روانداـ كينيا"، على أن تبدأ الفعاليات الخاصة بعد حضور الوفود المؤسسة للاتحاد برئاسة مصر.

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وأضاف أن أهداف الاتحاد تتمثل في تنشيط السوق الأفريقي كونه أحد الأسواق الكبيرة والواعدة في المنطقة، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الأفريقي الأخير بين دول القارة السمراء، موضحا أن الأهداف تم الاتفاق عليها ودراستها على أن يكون الهدف الأسمى والرئيسي التوجه للسوق الأفريقي مع دول حوض النيل والتكامل ووحدة وادي النيل وتقنين سياسة الدولة.

ونوه غريب، إلى أنه سيتم عمل شركات سياحة أفريقية برأس مال أفريقي لاستثمار البطولات الأفريقية بشكل أمثل من أجل الأمن القومي واقتصاد مصر، وتم الاتفاق عليها مع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عمرو صدقي، وفي انتظار بعض التعديلات الخاصة بقانون المرشدين السياحين بالتنسيق مع اللجنة وخلال شهرين سيتم الإعلان عن تدشين الاتحاد ومقره بالقاهرة، بالتزامن مع رئاسة مصر منظمة الوحده الأفريقي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن هناك دعم كامل للاتحاد من المنظمات السياحة الأفريقية والمنظمات التابعة والجهات المعنية بالدولة والأمانة العامة، وهناك احتمالية كبيرة أن يكون مقر رئاسة الاتحاد مع منظمة السياحة الأفريقية بالقاهرة، لافتا إلى أن الاتحاد يعتمد على اشتراكات الدول والمنح والمساعدات الدولية والمؤسسات ومعظمه عمل تطوعي.