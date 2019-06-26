اليوم.. بروتوكول بين "التعليم" و"IBM" لإطلاق أول مدرسة تكنولوجيا في مجال الـIT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
توقع وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون، مع شركة IBM، لإطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مجال الـIT، بحضور وزير التربية والتعليم.
يحضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وحبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، ووائل عبدوش، مدير عام شركة IBM.
يوقع بروتوكول التعاون بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
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