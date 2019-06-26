أخبار مصر | "طوالة" يعلن تنظيم حزب صوت الشعب احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

أعلن هيثم طوالة، مساعد رئيس حزب صوت الشعب، ورئيس اللجنة الاستشارية، إن المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب، قرر تنظيم احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة يوم الخميس 4 يوليو المقبل في قاعة "ليلتي" بدار القوات الجوية.

وأكد طوالة، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماعه مع أعضاء المكتب الإعلامي للحزب لوضع اللمسات النهائية، أن هذه الاحتفالية ستكون هي الأهم والأقوى بين جميع الأحزاب بعد أن وفر رئيس الحزب كافة الإمكانيات لنجاحها وخروجها بالشكل المتميز الذي يليق بذكرى الحدث الكبير 30 يونيو الذي أعاد شريان الحياة من جديد للمصريين.

وأشار إلى أن الاحتفالية هي عرس وطني تتجسد فيه أسمى معاني الانتماء وعشق تراب الوطن من شباب بيحب مصر أعضاء حزب صوت الشعب الذين أقسموا على الوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى أخر نفس في حياتهم لإيمانهم الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية وانة القائد الأمين على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

أوضح أن الاحتفالية تتضمن عرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية وفيلم آخر عن نشاط الحزب في العامين الماضيين، وتكريم بعض أسر الشهداء، ورموز الدولة والشخصيات الصحفية والإعلامية المؤثرة، والتي لها دور كبير وواضح في دعم ومساندة الدولة المصرية.