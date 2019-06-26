النيابة تحقق مع 3 موظفين باستئناف الأسرة بتهمة التعدي على محامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في اتهام 3 من سكرتارية محكمة استئناف عالي الأسرة بالقاهرة الجديدة، بالتعدي على أحد المحامين أثناء اطلاعه على أوراق إحدى القضايا.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ تقدم به المحامي "أ. ح"، حمل رقم 5615 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة، يتهم فيه 3 من سكرتارية محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس، بالتعدي عليه بالضرب في قاعة المحكمة، أثناء اطلاعه على قرار إحدى القضايا الموكل بها من واقع أجندة الجلسات.

وتقدم المحامي بالتقرير الطبي الذي كشف عن تعرضه للعديد من الإصابات والكدمات بأماكن متفرقة بجسده، مطالبًا بتطبيق أقصى عقوبة عليهم، مستندًا إلى المادة 59 من قانون المحاماة، التي تنص على أن الاعتداء على المحامي أثناء تأدية عمله، كأنه تعدي على أحد أعضاء هيئة المحكمة.