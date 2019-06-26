سيدة بوروندي الأولى تشيد بجهود "قومي المرأة" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أشادت سيدة بوروندي الأولى دينيس نكومي نكورونزيزا، والتي تزور مصر حاليا بناء على دعوة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ، بجهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية .

جاء ذلك خلال زيارتها والوفد رفيع المستوى المرافق لها، للمجلس القومي للمرأة اليوم ، حيث كان في استقبالها السفيرة منى عمر وماري لوى ،

والسفيرة وفاء بسيم اعضاء المجلس، وايمان خليفة الأمين العام للمجلس .

واعربت سيدة بوروندي الأولى عن سعادتها لوجودها في مصر، وداخل المجلس القومي للمرأة، واصفة المجلس بالكيان المهم المدافع عن حقوق المرأة وتمكينها.

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كما اعربت عن أملها فى ان تشارك المرأة في مصر في أعمال مؤتمر منتدى بوروندي للمرأة لتبادل الرؤى والخبرات بين البلدين فى مجال تمكين المرأة.

واشار المجلس ، فى بيان أصدره اليوم، إلى أن الزيارة تضمنت تفقد معرض مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الذى ينظمه فى إطار جهود المجلس لتسويق منتجات المرأة المصرية ، و مكتب شكاوي المرأة باعتباره حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية للدفاع عن حقوقها وتقديم الخدمات القانونية لها .

واستعرضت السفيرة منى عمر، خلال الزيارة، تشكيل المجلس وأعضائه واختصاصاته وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، ولجانه ، مشيرة الى تاريخ نضال المرأة المصرية فى مائة عام ، كما عرضت ماري لوى جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

يذكر ان هذه الزيارة هى الأولى لسيدة بوروندى الأولى لمصر ، ومن المقرر أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام.