غدًا.. "محلية النواب" تبدأ زيارة ميدانية للبحيرة والأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تبدأ لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارة ميدانية لمحافظتي البحيرة والإسكندرية صباح الأربعاء وحتى السبت المقبل، وذلك لمتابعة توصياتها التى تصدرها فى العديد من طلبات الإحاطة التى تقدم من الأعضاء والعمل على تطبيق الوحدات المحلية لها على أرض الواقع للتيسير على المواطنين، مع متابعة المشروعات التى يتم إنجازها من قبل المحافظة.

يأتي ذلك في إطار استكمال جولات اللجنة الميدانية على مدار الفترات الماضية، بجانب نظرها للتشريعات والأدوات الرقابية التى تحال إليها من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، والموضوعات التى تثيرها من نقاش الأعضاء بمختلف الأدوات الرقابية عن المشكلات التى يعاني منها المواطن ويتم العمل على النقاش والتفكير فى حلها.

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وتنطلق الزيارة من محافظة البحيرة، صباح الأربعاء، حيث سيتم تفقد مدن أبو المطامير، حيث إشكاليات محطة معالجة أبو المطامير بأبو كاشيك، ومشروع تنمية الثروة الحيوانية بمركز كفر الدوار، ومحطة المياه بها وأيضا محطة مياة رأس كاوتش، وأيضا تفقد مدينة رشيد، حيث مشروع بشاير الخير، ومشروع رشيد الجديدة، وميناء الصيد الجديد، ومدينة أبو حمص حيث كوبري المشاة وكوبري كوم حمادة، على أن يعقب ذلك الاجتماع من المسؤولين التنفيذين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

ويوم الخميس، تشهد فعاليات الزيارة لقاء المسؤولين بمحافظة الإسكندرية، بعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذه بالمحافظة، وجولة بالمبنى الإداري الملحق بالديوان العام والمركز النموذجي بخدمة المشروعات، وزيارة المنطقة الشمالية، وزيارة ديوان حي شرق والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتفقد مشروع تطوير ترعة المحمودية وأعمال الحماية البحرية وقلعة قايتباي.

ويتفقد الأعضاء يوم الجمعة، مشروعات بشاير الخير"1-3"، ومشروع كوبري سيدي جابر، وشركة نهضة مصر ومياة شرب فرن الجرانة، فيما يشهد اليوم الثالث زيارة شارع 45، ومحور مصطفي كامل وربط الطرق القومية بالشبكة الداخلية للطرق، وأيضا مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية.