بالصور.. حفل توقيع كتاب "زمن القص" لجابر عصفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء الثلاثاء، حفل توقيع كتاب "زمن القص.. شعر الدنيا الحديثة" للدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق في مكتبة القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من المثقفين والكتاب والنقاد.

وفاز "عصفور" أمس، بجائزة الدولة "النيل للمبدعين المصريين" في مجال الآداب.

وأشاد الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة بالكتاب، مؤكدا أنه فور صدوره أثار الكثير من الجدل، لأنه ألقى الضوء على المعارك الأدبية الشهيرة في فترة الخمسينات بين كبار الأدباء.

وقال حمودة، إن الطبعة الجديدة من الكتاب، منقحة وتتميز بأنها تواكب الفترة الزمنية التي نعيشها في العصر الحالي وما يحمله الأدب والنقد لكثير من سمات مرحلة ما بعد الحداثة.

Advertisements

فيما أكد الدكتور جابر عصفور، أنه يحرص خلال أعماله الأدبية على أن يطرح الأسئلة على المتلقي، أكثر مما يقدم إجابات بسيطة جاهزة، حتى يكون للقارئ حق المشاركة في التفكير والاقتناع بما يقرأ.

وحول تغيير اسم الكتاب من "زمن الرواية"، في عقد التسعينات إلى "زمن القص" في طبعته الجديدة، أكد "عصفور"، أن التغيرات التي طرأت على الساحة الأدبية كانت وراء هذا التغيير في المسمى، وكذلك المناقشات التي تلت إصدار الكتاب في طبعته الأولى وما أثاره من معارك أدبية حول الصراع بين الشعر والسرد، دفعه إلى التفكير في الوصول إلى صياغة جديدة للمصطلح.

وشدد عصفور على أن الأنواع والأجناس الأدبية المختلفة تحمل فيما بينها تكاملا وليس تعارضا أو صراعا، فإذا زاد اهتمام الجمهور بأحد الفنون الأدبية لا يعني انتقاصا من الفنون الأخرى.

​