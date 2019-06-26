بالصور.. انتصار السيسي تستقبل سيدة بوروندي الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

استقبلت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الثلاثاء، دينيس نكومي نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، في زيارة رسمية للقاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، صورًا من الاستقبال، وكتبت: "تشرّفت اليوم باستقبال سيدة بوروندي الأولى، السيدة دينيس نكومي نكورونزيزا، أثناء زيارتها الأولى لمصر، تلبيةً لرغبة سيادتها في الاطلاع على جهود الدولة المصرية في مجالات دعم وتمكين المرأة".