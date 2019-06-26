"المرشدين السياحيين": الضبطية القضائية تُستخدم ضدنا.. والوزارة لا تحمي المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

انتقد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، منح بعض مفتشي الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة صفة مأموري الضبط القضائي.

كانت الجريدة الرسمية، نشرت اليوم الثلاثاء، قـرارًا لوزير العدل بمنح 3 مفتشين بالإدارة العامة للمرشدين السياحيين صفة مأموري الضبط القضائي.

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وقال "النحلة" في تصريحات لمصراوي: "طالبنا في وقت سابق بمنح الضبطية القضائية للنقيب العام ومن يفوضه لاتخاذ اللازم في النقابات الفرعية لمتابعة المهنة ووقف الانتهاكات بحق المرشدين السياحيين ومهنة الإرشاد السياحي، حتى يتسنى حماية المهنة باعتبارها أمن قومي"، موضحا أن منحها لمفتشي الإدارة بالوزارة تغل يد النقابة عن حماية المهنة.

وأوضح أن "مهام الضبطية تتمثل في النزول على الأرض ومنع أي دخيل أجنبي أو مصري يمارس مهنة الإرشاد السياحي، لكن هذا لا يتحقق على أرض الواقع".

وأشار نقيب المرشدين السياحيين، إلى أن الضبطية القضائية التي يحملها بعض موظفي وزارة السياحة لا تفعل إلا ضد المرشد العامل بالقانون وليس لحماية المرشد وفرص عمله، بمعنى أن المهنة تنتهك من الدخلاء من غير المرشدين ومن العمالة الأجنبية الذين يمارسون مهنة الإرشاد السياحي بالمخالفة للقانون ولا تحرك الوزارة ساكنا.