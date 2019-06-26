رئيس الوزراء: ألمانيا أحد الشركاء الرئيسيين في جهود التنمية الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - أ ش أ:

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقدير القيادة السياسية و الحكومة المصرية لعلاقات التعاون مع الجانب الألمانى، وما وصلت إليه العلاقات من تطور لافت على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى هذا العام تعكس تقديراً وثقة من الجانبين العربى والألماني لما حققته مصر من نجاح خلال السنوات الماضية.

‎جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة المصرية فى العاصمة الألمانية برلين بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

كما أعرب رئيس الوزراء في كلمته، خلال الاحتفال، عن سعادته بمشاركته في احتفالية السفارة في برلين بهذه الذكرى الغالية على كل مصري وهى ذكرى ثورة يوليو .

وأشار مدبولي إلي أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في عام 2016 قد آتت ثمارها، مضيفاً أن معدل النمو في مصر بلغ 5.6 % في 2018/2019 ، وهو ما يجعل مصر لديها واحدة من أقوى وأعلى معدلات النمو في المنطقة وبين الاقتصادات الناشئة، ونستهدف تحقيق معدل نمو ٦٪ خلال العام القادم .

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته، على أن مصر تنظر إلى ألمانيا باعتبارها واحدة من كبرى شركائها الرئيسيين في جهود التنمية الإقتصادية المبذولة، ليس فقط في أوروبا ولكن علي مستوي العالم، وليس فقط في مجال الطاقة، ولكن في العديد من المجالات الأخرى التي ناقشها مع الوزراء والمسؤولين والشركات الألمانية خلال زيارته إلى برلين في يناير الماضي، وإلى شتوتجارت وبرلين هذا الأسبوع .

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‎كما شدد رئيس الوزراء علي أن ألمانيا هي الشريك الرئيسي لمصر في العديد من الأنشطة، مثل صناعات السيارات، مشيداً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مرسيدس أمس حول التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى مع شركة بوش لإنشاء مجمع صناعى فى مصر.

وقبل كلمته بالعربية تحدث مدبولى لمدة دقيقة باللغة الألمانية حيث رحب بالحضور من الجانب الألمانى، وهو ما نال إعجاب الحاضرين.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، كان قد استهل فعالية العيد القومى بإلقاء كلمة رحب فيها برئيس الوزراء والوزراء ورجال الأعمال المرافقين، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من تطور يعكس اقتناع القيادة السياسية فى البلدين بأهمية تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.

وأكد عبد العاطى أن العلاقات المصرية الألمانية فى عهد الرئيس السيسى باتت نموذجاً يحتذى فى كيفية إدارة العلاقات بين دولتين صديقتين، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمشاركة مصر كضيف شرف الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادى العربي الألماني .

وكان رئيس الوزراء قد قام خلال الاحتفال بتكريم المهندس هاني عازر، عضو الفريق الاستشارى الرئاسى، والخبير المصرى العالمى، الذى حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من ألمانيا ، حيث أهداه الدكتور مدبولى درعا باسم مجلس الوزراء تكريما له .

وقبيل الاحتفالية شاهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، عرضا فنيا غنائيا من كورال أطفال ألمانى، أدي خلاله الأطفال للنشيدين الوطنين المصرى والألماني باللغتين العربية والألمانية، إضافة لأغنية أنا المصرى كريم العنصرين .