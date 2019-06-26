مصر | حجز محاكمة المتهمين في "التخابر مع دولة أجنبية" للنطق بالحكم 7 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة المتهمين في "التخابر مع دولة أجنبية" للنطق بالحكم 7 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضية "التخابر مع دولة أجنبية" للنطق بالحكم بجلسة 7 يوليو القادم، علي أن تكون الجلسة علنية. يصدر الحكم المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدى الشناوى. والجدير بالذكر بأن هيئة المحكمة كانت تجرى المحاكمة بجلسات سرية بدءا من شهر يونيو 2018 حتى صدور قرار حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة علنيه بحضور الصحفيين والمصوريين ووكالات الأنباء .

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