شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن موافقة نيوزيلندا على فتح سوق جديدة للبرتقال المصري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره النيوزيلاندي، داميان أوكونور، اليوم الثلاثاء، وثيقة للتعاون في تنفيذ برنامج عمل مشترك مدته عامين في عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

حضر مراسم التوقيع، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فضلاً عن السفير النيوزيلاندي بالقاهرة.

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وقال وزير الزراعة إنه تم الاتفاق مع نظيره النيوزيلاندي على فتح أسواق نيوزيلاندا أمام البرتقال المصري، حيث تم الاتفاق على إجراءات التصدير، وفقاً لمتطلبات الجانب النيوزيلاندي، لافتاً إلى أن الموالح أصبحت تشكل ركناً أساسياً للصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يؤكد على جودتها وسمعتها العالمية.

وأشار إلى أن مصر نجحت الفترة الأخيرة في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في مختلف دول العالم، وأن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة، الأمر الذي يؤكد على جودتها وسمعتها العالمية التي تتمنع بها.

وأكد الوزير أن دولة نيوزيلندا لديها خبرة كبيرة في القطاع الزراعي وحققت نجاحات واسعة في هذا المجال، وخاصة في مجال الإنتاج الحيواني، وتطوير إنتاج الألبان، معرباً عن أمله في زيادة فرص التعاون بين البلدين.