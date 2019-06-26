شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات تتنافس على تجميع «مرسيدس» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر فى سوق السيارات، إن 3 شركات محلية قدمت عروضا فنية ومالية إلى شركة «مرسيدس بنز» العالمية للسيارات، للفوز بحق تجميع سياراتها فى مصر، خلال الفترة المقبلة، فى أعقاب توقيع وزارة التجارة والصناعة، الإثنين، اتفاقية تعاون مع الشركة لاستئناف نشاطها فى مصر بعد توقف استمر سنوات، موضحة أن الشركة الألمانية تدرس العروض المقدمة، تمهيدا للبت فيها فى أقرب وقت.

وذكرت الشركة فى بيان، أن التجميع المحلى لسيارات الركوب فى السوق المصرية، يتيح لها هيكلة شبكتها العالمية للإنتاج، ما يمنح المزيد من المرونة والكفاءة فى الاستجابة لاحتياجات العملاء بصورة أفضل، وأشار عضو مجلس الإدارة التنفيذى للإنتاج وسلاسل التوريد، يورج بورتسر، إلى أن عملية التجميع يتولاها شريك محلى (لم تذكر الشركة اسمه)، كما يتولى اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بإقامة المشروع، على أن يشارك الموردون المصريون بالخبرات فى العمليات الإنتاجية المختلفة.

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ووصفت المصادر، قرار عودة الشركة للسوق المصرية، بأنه خطوة إيجابية، لكن المفاوضات لاختيار الشريك المحلى الأنسب، لا تزال جارية، مشيرة إلى أن صناعة السيارات فى مصر بها خطوط تجميع سيارات غير مستغلة، موضحة أن الشريك المحلى سيوفر خط التجميع الرئيسى لاستخدامه، فيما توفر «مرسيدس» خط «لحام الجسم للسيارات من طراز جى إل»، والذى يصل متوسط حجم استثماراته إلى 2 مليون دولار.

ووفقا لبيان الشركة فإن التعاون لن يتوقف عند خط التجميع، وإنما يمتد إلى مجالات أخرى من خلال توسيع شبكة الموزعين المعتمدين، وإقامة مركز هندسى فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، ومركز للتدريب والاستفادة من خبرات الشركة فى مفاهيم تقنيات التنقل الحديثة والذكية والمركبات الكهربائية والقيادة الذاتية.

ويأتى توقيع الاتفاقية بعد أيام من توصل لجنة فض منازعات الاستثمارواللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائى للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، تسترد بموجبه 700 مليون جنيه حصلتها مصلحة الجمارك منها سابقا.

وكانت مرسيدس أعلنت عام 2015، إغلاق خط تجميع وإنتاج السيارات فى مصر، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، واتجاه مصر لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، وفى 2017، وافقت الشركة من حيث المبدأ على إعادة خط تجميع السيارات بمصر.