شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب مصر قبل الاحتفال بذكرى 30 يونيو: أسقطت ميليشيات الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ عدد من الأحزاب السياسية، التجهيز لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، وقرر بعضها عقد ندوات بأماناتها في المحافظات للتعريف بأسباب الثورة وتحدياتها ونجاحاتها وما كانت ستفقده مصر لولا قيامها. وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المرشح الرئاسى السابق، إن ثورة ٣٠ يونيو استردت البلاد من خاطفيها، وعادت بالوطن إلى بر الأمان بعد اختطافه ومحاولة إسقاطه وتقويض ومحاصرة وهدم مؤسساته وإلغاء ذاته الوطنية.

وأضاف في بيان، أمس، أن 30 يونيو أسقطت ميليشيات الإرهاب، وأطاحت بحكم التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.

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وأكد المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو «تمر علينا هذا العام وقد قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة سياسيا واقتصاديا واستعادة هيبتها كدولة ذات سيادة صاحبة نفوذ وتأثير في المحيط الدولى والإقليمى».

وقال الشاهد في بيان له، إن أعظم وأهم مكسب حققها ثورة 30 يونيو هو «أننا استعدنا هويتنا ودولتنا المختطفة وتخلصنا من حكم جماعة جائرة بغت في الارض جورا وفسادا وطغيانا، عادت مصر إلى طبيعتها والى حضن شعبها وتخلصت من فاشية باغية كادت أن تقود البلاد والعباد إلى مستنقع هلاك لا خروج منه»، متابعا: من أهم مكاسب الثورة أيضا استعادة الثقة بين جهاز الشرطة والشعب والأحضان التاريخية التي شهدتها الميادين بين المواطنين ورجال الشرطة البواسل آن ذاك، كانت خير دليل، وكذلك توثيق الروابط بين الشعب والقوات المسلحة واستجابة الجيش لأمر الشعب المصرى الذي طالبه وألح عليه بالنزول كى يخلصه من حكم «الجماعة المحظورة».

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن ثورة 30 يونيو التي عبرت عن آمال وطموحات الشعب المصرى لتحقيق الأمن والآمان لمصر ولأهلها، والتى أكدت أنه لا يمكن أن يتمكن أحد من شق صف المصريين لأننا نسيج واحد وثقافة واحدة وتاريخ مشترك، مؤكدا في بيان، أن المصريين دائمًا مستعدون للتضحيات من أجل الوطن ويقفون دائما في ظهره في الشدائد، لحمايته والدفاع عنه، متابعًا: «مصر تحتاج روح 30 يونيو في كل المجالات لتحقيق البناء والرخاء والتنمية لبلادنا».