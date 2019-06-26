شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الوزراء» يوافق على إنشاء 3 وحدات محلية جديدة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرارًا بإنشاء 3 وحدات محلية قروية جديدة، في نطاق مركز أبوالمطامير، وهي الوحدات المحلية لقرى آدم والشجاعة وأبو العطا، بناءً على موافقة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء في 4 مايو، على إنشاء الوحدات المحلية المذكورة.

وأشار «آمنة» إلى أنه سبقت الموافقة من قبل على إنشاء الوحدة المحلية لقرية البسلقون، بمركز كفر الدوار، طبقاً للقرار رقم 357 لسنة 2019، الصادر في 14 مارس 2019، مؤكدًا أنه بإضافة تلك الوحدات القروية الجديدة يصل إجمالي عدد القرى بنطاق المحافظة إلى 90 قرية.

وأوضح أن الوحدات القروية الجديدة تراعي مساحات القرى وعدد سكانها، وتساهم في التيسير على المواطنين في سرعة حصولهم على الخدمات وإنهاء احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.