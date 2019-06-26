شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُودع وثيقة التصديق على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الثلاثاء، وثيقة تصديق مصر على البروتوكول الخاص باتفاقية تيسير التجارة، خلال لقائه مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو.

وخلال الاجتماع أكّد «يوسف» أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان مصر بمحورية دور منظمة التجارة العالمية في تعزيز دور النظام التجاري مُتعدد الأطراف، وصياغة قواعد عالمية موحدة للتجارة بمشاركة كافة الدول، وضمان حصول الدول النامية والأقل نموًا على نصيب عادل من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد على استعداد مصر الكامل لتعزيز العمل المشترك في إطار المنظمة، والإعداد للمؤتمر الوزاري القادم الذي ستستضيفه كازاخستان في يونيو 2020 من أجل ضمان الخروج بنتائج عادلة ومتوازنة تدعم حقوق الدول النامية ومكتسباتها وتعزز من دعائم النظام التجاري متعدد الأطراف.