شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نيابة أمن الدولة السابق: نشاط «الإخوان» الاقتصادي كبير ومتغلغل في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار هانى حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، على ضبط 8 عناصر إخوانية لقيامهم بتأسيس 19 شركة وكيانا اقتصاديا لضرب الاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن الإخوان يعتمدون على إنشاء الكيانات الاقتصادية بقصد التخفى لتمويل نشاط الجماعة الكبير المتغلغل في المجتمع.

وقال «حمودة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، إن أحد المتهمين ويدعى مصطفى عبدالمعز عبدالستار، والده هرب من مصر في فترة الخمسينيات إلى قطر في أعقاب الصراع مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأنشأ اللبنة الأولى لجماعة الإخوان المسلمين هناك، وبدأ استقطاب أعضاء للجماعة وتفاعل معه ناصر بن عبدالله بن مسند والد «موزة»، وقام بأعمال شغب أدت إلى سجنه ثم تم ترحيله إلى الكويت.

وذكر أن القضية قوية في ظل حجم المبالغ المالية والمطبوعات والمضبوطات الخطية، موضحًا أن نيابة أمن الدولة العليا متخصصة في هذا المجال وأعضاؤها على قدرة كبيرة جدا من الخبرة لتقييم جدية هذه التحريات.