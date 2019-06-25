شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: الموازنة الجديدة «انضباطية» وتحمل موارد جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشارك المجتمعية، ومتحدث رسمى لشؤون الموازنة بوزارة المالية، إن الموازنة الجديدة ليست تقشفية أو توسعية ولكنها انضباطية، حيث تتضمن موارد جديدة وبرامج طموحة، مضيفة أن الموازنة هي كل ما يتم تحصيله من المواطن وكيف يتم توظيفه في خدمة موارد الدولة.

وأضافت «عيد» خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «الحياة»، إن 70% من موارد الوازنة الجديدة ضريبية وأخرى غير ضريبة بينها مساهمات من الدولة في الشركات وقطاع الأعمال ثم يتم تجميع كل هذه الموارد، مضيفة: «لا نعتمد فقط على الضرائب كممول أساسى للموازنة وهناك برامج كبيرة وطموحة»، مؤكدًا أن هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ مصر، كما تتضمن استثمارات هي الأكبر في التعليم والصحة والكهرباء.

Advertisements

وتابعت: «نستهدف ضبط الأداء المالى، ومش بنشد الحزام على وسطنا وخلاص، بس بنصرف في الاستثمار والبنية التحتية والدعم والقطاعات، وأعيننا على الأجيال القادمة حتى لا يتحملوا أعباء إضافية».

بدوره قال إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الاقتراض الخارجى خلال السنوات الماضية مرتفع ولكن الدولة قادرة على السداد.

وشدد على ضرورة توقف الديون الخارجية وزيادة الإيرادات، من خلال فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على العاملين بالبورصة، مع تحصيل ضريبة المهن غير التجارية مثل المحامين والأطباء وغيرهم، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة.