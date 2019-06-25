شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: «مرسيدس» تدشن خط إنتاج في مصر.. و«بوش» تنشئ مجمعًا صناعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الورزاء، نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى ألمانيا، فيما يخص الشركات الصناعية الكبرى، التي ستنقل نشاطها إلى مصر، ومنها شركة مرسديس، بعد توقف لعدة سنوات.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد": «شركة مرسيدس ستنقل خط إنتاجها من الولايات المتحدة إلى مصر»، متابعًا: «ستنشئ مرسيدس أول مركز تكنولوجي في الشرق الأوسط على أرض مصر».

ولفت إلى أن شركة «بوش» الألمانية لإنتاج الأجهزة الكهربائية ستنشأ أول مجمع صناعي لها في الشرق الأوسط داخل مصر، على مساحة 80 ألف متر مربع، ويتضمن مركز لوجيستي لها، ومركز لتدريب العمالة المصرية في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية، وستصدر 60% من إنتاجها.