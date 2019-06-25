شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تكرّم أسرة العالم المصري مصطفى مشرفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة سلوى مشرفة، ابنة العالم المصري الراحل على مصطفى مشرفة، رائد النهضة العلمية في مصر، والدكتور عادل مشرفة، الأستاذ المتفرغ في الرياضيات التطبيقية، بكلية العلوم بجامعة القاهرة.

جاء ذلك في ندوة تحت عنوان «علي مشرفة....رائد النهضة العلمية»، نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحضور أسرة العالم الراحل أستاذ الكيمياء في المركز القومي للبحوث، وعدد من العلماء والفنانين، وقدمها الدكتور إسماعيل الشيخة، رئيس تليفزيون الإسكندرية الأسبق.

وقال «الفقي» إن العالم المصري على مصطفى مشرفة، رائد النهضة العلمية في مصر، كان شخصية موسوعية أثرت مجالات المعرفة المختلفة، ورجلاً وطنيًا له بصمة في الحركة الوطنية والشأن العام.

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وأعرب الفقي عن سعادته لاحتفاء مكتبة الإسكندرية بـ«مشرفة»، وتسليط الضوء على حياته وإسهاماته العلمية، وتكريم عائلته وكل من ساهم في إبراز دوره في النهضة العلمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف مكتبة الإسكندرية ومشروعاتها الساعية لإحياء التراث والإبداع من جانب، والتحديث العلمي من جانب آخر.

من جانبها، قالت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، مستشار مدير مكتبة الإسكندرية، إن الندوة تحتفي بالعالم الدكتور على مصطفى مشرفة، العبقرية الفذة التي يعتز بها كل مصري، الذي يعد بلا جدال أبرز أعلام التنوير في تاريخ مصر الحديث، الذي ساهمت إنجازاته العلمية السخية في إعلاء شأن مصر من خلال المكانة الدولية التي احتلها بشهادة جهابذة العلماء آنذاك.

وتحدثت الدكتورة لطيفة سالم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، عن المناخ السياسي والاجتماعي في مصر في النصف الأول من القرن العشرين، لتسلط الضوء على الظروف الصعبة والتحديات التي استطاع مشرفة تجاوزها لتحقيق هذا النجاح غير المسبوق في عصره.

يذكر أن الندوة شملت تكريم المجموعة الفنية التي أعدت العمل الدرامي «مشرفة.. رجل من هذا الزمان»، وهم المخرجة أنعام محمد على، والكاتب والسيناريست، محمد السيد عيد، والفنان أحمد شاكر، مدير المسرح القومي، والدكتورة لطيفة سالم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر التي قامت بالمراجعة التاريخية للعمل الدرامي.

مكتبة الإسكندرية تكرم أسرة العالم المصري مصطفى مشرفة

مكتبة الإسكندرية تكرم أسرة العالم المصري مصطفى مشرفة

مكتبة الإسكندرية تكرم أسرة العالم المصري مصطفى مشرفة