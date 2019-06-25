شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: تشرّفت باستقبال سيدة بوروندي الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الثلاثاء، دينيس نكومي نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، في زيارة رسمية للقاهرة.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس: «تشرّفت اليوم باستقبال سيدة بوروندي الأولى، السيدة دينيس نكومي نكورونزيزا، أثناء زيارتها الأولى لمصر، وذلك تلبيةً لرغبة سيادتها في الاطلاع على جهود الدولة المصرية في مجالات دعم وتمكين المرأة».