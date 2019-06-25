شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تهنئ أول مصرية تكرمها أوبرا باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مغنية الأوبرا الشابة فرح الديباني على فوزها بجائزة التقدير والتميز كأفضل مغنية أوبرا صاعدة لهذا العام 2019 وهو اللقب الذي تحصل عليه لأول مرة شخصية مصرية وعربية وتمنحه أوبرا باريس.

جاء ذلك بعد نجاحها في منافسات مسابقة الالتحاق بفرقة أوبرا باريس وتغلبها على 800 متمن مختلف دول العالم.

يذكر أن مغنية الأوبرا الشابة فرح الديبانى نشأت في مصر وتتلمذت على يد الدكتورة نيفين علوبة، تخرجت في المدرسة الألمانية بالإسكندرية، حصلت على بكالوريوس الفنون من كلية هانس آيسلر- برلين وبكالوريوس هندسة العمارة من جامعة برلين كما نالت درجة الماجستير من جامعة برلين للفنون، اختارتها مجلة عالم الأوبرا الألمانية كأفضل موهبة أوبرالية شابة وحصلت على جائزة مؤسسة فاجنر، غنت على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين، جسدت الشخصية الرئيسية في أوبرا كارمن بألمانيا عدة مرات وتستعد لتقديمه مرة أخرى خلال يوليو المقبل.