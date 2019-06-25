"السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية الأسبق وإحباط خطة الأمل الإرهابية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الانتقام كلمة السر.. حل لغز إطلاق النار على عامل بأطفيح

في أقل من 24 ساعة ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على متهمين اثنين ثُبت تورطهما في حادث إطلاق نار على عامل في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

تلقى اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إخطارا من المستشفى العام بوصول عامل مصابا بطلق ناري في الكتف، وحالته مستقرة.

شكل العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب فريق بحث ترأسه العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

الداخلية تُحبط محاولة تهريب 1500 متر جلد تمساح

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود التماسيح عبر منفذ قسطل البرى؛ تقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقه عنها بأكثر من 37 مليون جنيه.

وقالت الداخلية في بيان لها،اليوم الثلاثاء، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب لحماية الإقتصاد الوطنى.. فقد تمكنت وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة منفذ قسطل البرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) أثناء إنهاء إجراءات وصوله للمنفذ، مستقلاً سيارة "براد فارغ" قادمة من إحدى الدول الإفريقية، وبحوزته (213080 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة – 30 لفافة لجلد التمساح بإجمالى 1500 متر ) مخبأة داخل مخزن سرى بجسم السيارة خلف كابينة القيادة.

مصادر: إعادة محاكمة عشماوي في 5 قضايا حضوريا

قالت مصادر مُطلعة إنه يجري حالياً محاكمة الإرهابي هشام عشماوي على ذمة 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيًا.

أضافت المصادر في تصريحات لها أن القضايا تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد 54 من رجال الجيش والشرطة ومدنيين، موضحة أن المحاكمة تتم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بإعادة محاكمته حضوريًا أمام القضاء العسكري.

"جنح النقض" تقبل طعن غادة إبراهيم فى اتهامها بإدارة شقة منافية للأداب

قضت محكمة جنح النقض، بقبول طعن الفنانة غادة إبراهيم في القضية المتهمة فيها "بإدارة شقة منافية للأداب" ، على الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة.

وقررت المحكمة نقض الحكم وإعادته.

ترجع القضية لعام ٢٠١٦ بعد اتهام غادة بإدارة شقة منافية للأداب.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت في ١١ فبراير من العام قبل الماضي بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من ٣ سنوات إلى عامًا واحدًا في إتهامها و ٣ آخرين بإدارة شقة بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

"قضايا الدولة" تحصل على حكم يلزم إحدى الشركات بدفع 27 مليون جنيه للدولة

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة مستأنف تنفيذ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في الطعن رقم 617 المقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وآخر، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم ، بأن يؤدوا بصفتهما للمستأنفين مبلغ وقدره 27 مليون و822 ألف و311 جنيهاً و19 قرشاً والمصاريف.

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وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع الدعوى ترجع إلى إقامة المستأنفين بصفتهما الدعوى رقم 1656 لسنة 2015 تنفيذ الإسكندرية ضد المستأنف ضدهم بطلب الحكم، بإلزامهم بأداء المبلغ المشار إليه، وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية الاستئناف المشار إليه، وبجلسة 23/6/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف الذكر، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته الهيئة كذلك في الطعن.

النقض: ترقية 58 مستشار بالنقض لدرجة نائب

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، والأعلى للقضاء، ووافقت على جدول أعمالها الذي اشتمل على توزيع العمل الصيفي، بترقية 58 مستشارًا بالنقض درجة نائب رئيس المحكمة النقض، واختيار 70 مستشارًا من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك بالاقتراع السري كما وافق المجلس على تشكيل لجان القرار، وإعلان النتيجة.

الأمن ينهي خصومة ثأرية بين 4 عائلات في أسيوط

نجحت مديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بناحية منشأة خشبة بدائرة مركز شرطة القوصية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل تمكنت المديرية من إتمام الصلح بين طرفي عائلتين بناحية قرية مير بدائرة ذات المركز، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

السجن 10 سنوات وغرامة 58 مليون جنيه لمحافظ المنوفية الأسبق في اتهامه بالكسب غير المشروع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية الأسبق، بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوي لمبلغ الغرامه، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه.

كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد انتهاء التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، وتبين أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليون و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

"استعانوا بربة منزل".. تجديد حبس المتهمين باستدراج مهندس وتصويره عاريًا ببولاق الدكرور

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 أشخاص وربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج مهندس، وتصويره عاريًا، لسرقته بالإكراه في بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من مهندس زراعي، اتهم فيه 3 عاطلين وربة منزل، باستدراجه لشقة أحدهم، وتصويره عاريا، وسرقته بالإكراه.

بإجراء التحريات، تبين أن المتهمين استدرجوا المهندرس عبر شبكة الإنترنت، بحجة ممارسة الرذيلة، ثم صوروه عاريا، واستولوا على متعلقاته.

بدعوى توظيف أموالهم .. ضبط صاحب مكتب مقاولات لاتهامه بالنصب على المواطنين بسوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، صاحب مكتب مقاولات بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص (صاحب مكتب مقاولات عمومية -مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج)، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون و500 ألف جنيه، لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، بالفحص والتحري تبين صحةPowered By الواقعة وتبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

"الداخلية": إحباط مخطط إرهابي واستهداف 19 كيانا اقتصاديا للإخوان

أحبطت وزارة الداخلية، مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها اليوم الثلاثاء- أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.