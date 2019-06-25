تأجيل محاكمة المتهمين بخطف "طفل الشروق" لجلسة 23 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بـ "خطف طفل الشروق" لجلسة 23 نوفمبر.

كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لنظر القضية بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز طفل من دون وجه حق وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل باصطحاب المتهمين الثمانية "وليد. ع. س"، "طارق. ع. م"، "المعتز بالله. ع"، "نور. ر. إ"، "عبدالعليم. ع. م"، "سالم. ط. ع"، "مؤمن. ط. ع"، "إسلام. ع. س"، وواجهت الطفل بالمتهمين فتعرف عليهم.

وتعود أحداث القضية؛ عندما توجه جد الطفل "سامي هشام فايز" إلى قسم شرطة الشروق للإبلاغ عن اختطاف مجهولين حفيده 7 سنوات، من أمام مسكنه، من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وأجرى الخاطفون اتصالات هاتفية لأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالي قدره 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.