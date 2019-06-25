١٣ يوليو.. محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في التلاعب بالبورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة ١٣ يوليو المقبل لبدء محاكمة علاء وجمال مبارك و٧ آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب في البورصة.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف، بأمانة سر محمد أبو العلا.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، ووجهت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.